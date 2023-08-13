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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области

ТСН: взрывы произошли в Николаевской области Украины

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Телеграм-канал «SHOT»

Взрывы произошли в Николаевской области Украины, сообщает телеканал «ТСН».

«В Николаевской области прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее в подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошел взрыв.

Подробной информации о причинах взрыва пока нет.

В настоящий момент в подконтрольной Киеву части Запорожской области действует воздушная тревога.

До этого о взрывах в Запорожье сообщалось в ночь с 7 на 8 августа.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале также подтвердил взрывы в городе.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Взрывы прогремели в Николаевской области Украины

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