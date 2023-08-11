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В Шереметьево турист попытался вывезти из России более 8 миллионов рублей

В Шереметьево задержали туриста за контрабанду более чем 8 миллионов рублей

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Depositphotos

В Москве задержали пассажира, который пытался вывезти из страны в Пекин крупную сумму денег в разных валютах. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Инцидент произошел в Шереметьево. Предполагаемого злоумышленника задержали во время прохождения «зеленого коридора». Сотрудники аэропорта осмотрели рюкзак мужчины, где обнаружили незадекларированные 7,6 миллиона рублей, 1,1 тысячи американских и 17 сингапурских долларов, десять катарских риалов и 36 гривен. Все средства он завернул в черный пакет.

Действия туриста расценили как контрабанду личных средств в особо крупном размере. Ему могут выписать превышающий сумму штраф или лишить свободы на срок до четырех лет.

Ранее в Багдаде персоналу пришлось эвакуировать пассажиров из самолета из-за медведя, который вырвался из перевозки в грузовом отсеке.

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