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Глава Забайкалья рассказал, как ведется следствие по делу об избиении участника СВО

Губернатор Осипов: избивавшие участника СВО в Забайкалье должны возместить ущерб

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Все граждане, которые избивали потерявшего на фронте ногу ветерана спецоперации Михаила Таскина в селе Нерчинский завод в Забайкалье, будут привлечены к ответственности, сказал kp.ru губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Следствие проводит все необходимые действия. Расследование — на контроле у руководителей — прокуратуры, правоохранительных органов, Следственного комитета», — рассказал губернатор.

Осипов отметил, что в курсе того, что 10 августа суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении Таскина 43-летнего Ивана Зырянова. По его словам, теперь его будут разыскивать.

Глава Забайкальского края при этом уточнил, что ожидает привлечения к ответственности и тех, кто унижал участника СВО.

«Более того, то, что я знаю, работа ведется, всем будет дана соответствующая оценка. Естественно, они все должны будут возместить ущерб, причиненный Мише. Но мы ждать не будем — постараемся пораньше ему помочь», — добавил он.

Александр Осипов сообщил об избиении 6 августа. По его словам, выпивавшие мужчины «проявили агрессию к участнику спецоперации» с одной ногой. В ходе конфликта с бывшего военного сорвали медали и сломали ему телефон, а также повредили автомобиль.

10 августа в отношении троих задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ...) и п.б ч.2 ст. 115 УК РФ и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью...).

Ранее сам Михаил Таскин рассказал подробности инцидента.

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