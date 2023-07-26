Британец провел в тюрьме 17 лет за изнасилование, которого не совершал

Гражданин Великобритании Эндрю Малкинсом был признан невиновным в изнасиловании, произошедшем 20 лет назад, после обнаружения новых доказательств, доказывающих его невиновность. Его освободили после 17 лет в тюрьме, сообщает SkyNews.

Изначально мужчину приговорили к семи годам заключения, однако затем срок продлили из-за того, что он настаивал на своей невиновности. Вина Малкинсона не подтверждалась материальными доказательствами и образцами ДНК с места происшествия, все обвинение строилось на неоднозначных показаниях свидетеля. После обнаружения новых материалов ДНК защита Манкилсона подала заявку в Апелляционный суд, после чего он был признан невиновным, а новый подозреваемый — идентифицирован и задержан.

Ранее суд признал актера Кевина Спейси невиновным в сексуальном насилии.