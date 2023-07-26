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Глава Сбера принял участие в правительственном совещании по туризму

Греф: работу Сбера в сфере туризма можно разбить на три части

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в правительственном совещании по развитию туризма и гостеприимства, которое прошло в Горно-Алтайске под председательством председателя правительства РФ Михаила Мишустина с участием членов правительства и глав регионов, сообщает пресс-служба Сбера.

Греф отметил, что туризм — один из самых мультипликативных секторов экономики. Сегодня вклад туризма в ВВП страны — порядка 4%, и есть куда расти.

По его словам, туристическая отрасль может быть серьезным драйвером для бизнеса и развития ВВП страны в целом. Одна из главных функций туризма во всем мире — это создание новых рабочих мест. Так, один рубль, потраченный на создание одного рабочего места, ведет к созданию пяти рабочих мест в отраслях, связанных с туризмом. Сегодня критически важно поддержать туристическую сферу страны внешним туризмом. Китай может быть партнером и клиентом России в этом направлении.

«Работу Сбера в сфере туризма можно разбить на три части: первая — стратегический консалтинг в регионе, который помогает в анализе конкурентных преимуществ и генеральном планировании; вторая — это планирование туристических кластеров как единого целого, чтобы обеспечить туристов не только отелем, но и предоставить им всю сопутствующую инфраструктуру. Третья — большие данные, которые Сбер дает бизнесу, для точного определения локаций, где правильнее всего поставить автозаправочную станцию, открыть ресторан, где эффективнее построить гостиницу. Это помогает бизнесу в три раза улучшить эффективность инвестиций в сферу туризма», — отметил Греф.

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» — крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска.

Инвестиционная программа Сбера предусматривает активное развитие курорта. Уже в зимнем сезоне/2023–2024 здесь появятся: новая канатная дорога кресельного типа, дополнительные 11 км горнолыжных трасс, 12 вилл разных категорий, построенных из массива кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на 510 посадочных мест.

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