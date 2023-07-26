В Киеве поменяют герб «Родины-матери»

В Киеве начали замену герба СССР на монументе «Родина-мать» на украинский герб «Тризуб». Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Работы ведутся по распоряжению киевских властей.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который упрощает процедуру демонтажа памятников и других сооружений, связанных с Российской Федерацией и СССР.

До этого директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве может занять годы.

«Родина-мать» — это монументальная скульптура, которая находится на правом берегу Днепра в Киеве. Она была открыта в 1981 году в честь Дня Победы. Этот памятник считается самой высокой скульптурой в Европе, его высота вместе с постаментом достигает 102 метра. Скульптура изображает женщину, держащую в одной руке меч, а в другой — щит с гербом Советского Союза. Вес памятника составляет 13 тонн, а его размеры — 13 на 8 метров. Созданием мемориала занимался советский скульптор Евгений Вучетич.

Ранее на Украине предложили установить памятник чебуреку вместо монумента «Родина-мать».