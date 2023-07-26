ФСБ официально предъявила обвинение социологу и политологу Борису Кагарлицкому*

ФСБ официально предъявила социологу и политологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иностранным агентом) обвинение в публичных призывах к терроризму с использованием СМИ или Интернета. Об этом сообщил его адвокат Сергей Ерохов, передает ТАСС.

Как рассказал адвокат, в своей деятельности Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а целью его выступления была попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство.

По его словам, дело в отношении социолога расследует УФСБ России по Республике Коми, поэтому его отвезли в Сыктывкар, где ему изберут меру пресечения.

Ранее дочь Бориса Кагарлицкого Ксения сообщила, что ее отца этапировали в Сыктывкар. Она рассказала, что следственные действия по делу Кагарлицкого закончились, ему вменяют ч. 2 ст. 205 УК РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда с использованием СМИ или Интернета).

По данный статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы. В примечании к статье указывается, что под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов или информации, направленных «на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности», а под публичным оправданием терроризма — публичное заявление «о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

25 июля стало известно, что следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Бориса Кагарлицкого. По его делу также прошел обыск у известного российского психолога Александра Ачагова.

Ранее ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста в Орловской области за госизмену.