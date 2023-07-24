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В Петербурге мужчину ударили по голове деревянным брусом

В Мурино мужчину, заступившегося за девушек, ударили доской по голове

В Санкт-Петербурге молодой мужчина сильно пострадал после нападения хулиганов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, в ночь на 24 июля на улице Шувалова в районе Мурино молодой человек заступился перед агрессивно настроенной компанией за девушек. Сначала хулиганы ушли, но через некоторое время вернулись, вооружившись деревянными брусьями. Один из них ударил таким брусом защитника девушек.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как от удара по голове мужчина сразу теряет сознание, а хулиганы скрываются с места преступления. Очевидцы ЧП, спустившиеся из дома на помощь пострадавшему, вызвали «скорую».

Пострадавшим оказался 24-летний местный житель. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. По информации, Telegram-канала, он не может дышать самостоятельно.

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