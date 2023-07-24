Начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов

В России начался прием заявок от ИТ-специалистов, желающих получить отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва. Как сообщалось ранее в Минцифры РФ, сотрудники ИТ-компаний могут подать заявки через портал «Госуслуги» до 8 августа, а сами организации должны отправить списки сотрудников в министерство до 11 августа. Об этом пишет ТАСС.

Для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны быть гражданами России и находиться в возрастной группе от 18 до 27 лет. Они также должны иметь высшее образование по специальности, указанной в перечне, составленном министерством.

Кроме того, они должны работать в аккредитованных Минцифры ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в году, предшествующем дате начала призыва. Сама компания также должна быть аккредитована до 11 августа. Если сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы, требования к стажу не предъявляются.

Призывная комиссия будет рассматривать заявки на отсрочку с 1 октября по 31 декабря 2023 года.

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