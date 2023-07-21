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В Воронеже пара занялась сексом у мемориала Славы

В Воронеже пара занялась сексом у Памятника Славы

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В Воронеже на видео засняли пару, которая занималась сексом у мемориала воинской славы, распложенном в Коминтерновском районе города. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Типичный Воронеж».

По сообщениям очевидцев, запись была сделана 20 июня. На ней пара занимается сексом, сидя неподалеку от Вечного огня. Мемориал Славы, который пара осквернила своим поведением, установлен на братской могиле, где покоится более 10 тысяч советских воинов, защищавших город в Великую Отечественную войну.

Один из очевидцев заявил об обращении воронежцев в полицию, сообщили «Вести Воронеж». Правоохранители начали проверку.

Ранее в Волгограде задержали женщину, которая сожгла свои вещи и цветы на Вечном огне.

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