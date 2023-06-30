Муфтий Исмаил-хаджи Бердиев: посещение президентом мечети — дань уважения мусульманам

То, что в день празднования одного из главных исламских праздников — Курбан-байрама, президент России Владимир Путин посетил мечеть Джума в Дербенте — самую древнюю мечеть в России — говорит о проявленном уважении главы государства к мусульманам, считает председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской республики Исмаил-хаджи Бердиев.

В разговоре с «Газетой.Ru» священнослужитель отметил, что «мусульмане страны видят и ценят уважительное отношение главы государства к последователям ислама России» и признательны президенту за внимание к духовным ценностям.

«Такого уважительного отношения к представителям разных религий, которое проявляет наш президент, не высказывает ни один государственный лидер. За это ему огромное спасибо», — сказал Исмаил-хаджи Бердиев.

Он отметил, что мечеть Джума в Дербенте является важнейшей мусульманской святыней на Кавказе.

«Это самая древняя мечеть в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733-734 годах н. э. Там есть 2 храма, где молятся и суниты, и шииты. То, что Владимир Путин там побывал — дань уважения мусульманам», — пояснил главный муфтий Северного Кавказа.

Исмаил-хаджи Бердиев назвал Владимира Путина мудрым правителем, заинтересованным в том, чтобы укреплять доверительное отношение разных народов друг к другу.

Взаимоуважение и хорошие отношения мусульман и христиан России способствуют укреплению единства народа страны, считает муфтий.

«Дай Аллах ему здоровья все это продолжать. Если бы не было нашего президента, не было бы России», — добавил священнослужитель.

28 июня, когда мусульмане начали отмечать Курбан-байрам, президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан посетил мечеть Джума в Дербенте. Во время посещения мусульманской святыни глава государства получил в подарок Коран. Он принял священную книгу и заявил, что Россия глубоко уважает религиозные чувства мусульман.

Ранее сообщалось, что жители Дербента встретили Владимира Путина восторженными возгласами.