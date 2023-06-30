Новые территории получат казначейские кредиты для модернизации коммунальной инфраструктуры

На заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации были одобрены заявки новых субъектов на специальные казначейские кредиты для модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Об этом заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

Отмечается, что на заседании был рассмотрен ход реализации национальных проектов и государственных программ. «В целом строительная отрасль на протяжении трех лет показывает положительную динамику, рост по объему строительных работ – почти 15%. Благодарю руководителей регионов за вклад в эту работу», – сказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, доступ к качественным жилищно-коммунальным услугам является важным фактором комфортных условий проживания граждан.

«В новых регионах ведется активная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ, и выделение специальных казначейских кредитов позволит ее усилить. Данный инструмент дает регионам дополнительные ресурсы на повышение качества жизни граждан благодаря созданию необходимой инфраструктуры. Это продолжение уже зарекомендовавшей свою эффективность программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), оператором которой выступает Фонд развития территорий», — отметил он.

Так, среди лучших регионов по кассовому исполнению национальных проектов и государственных программ вице-премьер назвал Пензенскую область, Чеченскую Республику, республики Бурятия и Татарстан, Самарскую область и Республику Башкортостан.

В свою очередь, глава Минстроя Ирек Файзуллин обратил особое внимание на то, что заключение контрактов – самый важный этап реализации проектов, и призвал осуществлять ее как можно раньше.

«Здесь важно понимать, что без него дальнейшая работа не выстроится – денежные средства просто не будут доведены до региона. Поэтому обращаю внимание всех участников процесса на то, что контрактация должна быть осуществлена как можно раньше», — сказал он.

Как рассказал Хуснуллин, в ДНР обновят системы тепо- и водоснабжения в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Мариуполе, Волновахе, Светлодарске и Мироновском. В ЛНР будут реализованы проекты в Алчевске, Первомайске, Ровеньках, Горском, Золотом, Антраците, Краснодонском и Перевальском районах. В Запорожской области самые крупные проекты предусмотрены в Мелитополе и Бердянске. А в Херсонской области модернизация коснется шести районов, в том числе Геническа, Рыково и Скадовска.