Сафонов поделился эмоциями от возвращения в стартовый состав «ПСЖ» на матч ЛЧ

Сафонов о матче ЛЧ: даже не подобрать слова, чтобы описать те эмоции
Gonzalo Fuentes/Reuters

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после матча Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом» в своем Telegram-канале поделился эмоциями, которые испытал, когда вернулся к работе.

«Матчи Лиги чемпионов всегда сложны и непредсказуемы, и, безусловно, жаль, что мы не добились положительного результата. Но я даже не буду пытаться подобрать слова, чтобы описать те эмоции, которые испытал вчера. Травма, ожидание, просмотр моей команды по ТВ и с трибуны, путь восстановления, долгожданный камбэк в общую группу, решающая игра — и я в воротах», — написал Сафонов.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1. Сафонов отыграл весь матч. Парижане заняли 11-е место в общем этапе Лиги чемпионов и вышли в плей-офф турнира.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. По ходу серии пенальти вратарь получил перелом руки и был вынужден пропустить несколько недель. К тренировкам в общей группе он вернулся в 20-х числах января.

Ранее экс-игрок сборной России заявил о неготовности назвать Сафонова первым номером в «ПСЖ».
 
