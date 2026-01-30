В России призвали разрешить ЧОП получать стрелковое оружие в период СВО

Депутатами на рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о праве специализированных частных охранных организаций (ЧОП) получать боевое стрелковое оружие во временное пользование с целью защиты объектов критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам депутата, совместно с коллегами он внес на рассмотрение законопроект, который направлен «на повышение антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры» стрнаы.

«Предлагается предоставить специализированным частным охранным организациям право получать использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие», — написал Пискарев.

Парламентарий отметил, что с начала специальной военной операции Киев осуществляет диверсионно-террористические атаки на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и другие стратегически важные предприятия с применением беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что только с начала 2024 года было зафиксировано свыше 920 таких нападений.

Пискарев подчеркнул, что против этих угроз одним из наиболее эффективных средств является стрелковое автоматическое оружие. Он указал, что охрану более 80% объектов ТЭК на сегодняшний день обеспечивают частные охранные организации, которым по закону можно использовать только служебное оружие.

«Часто его просто недостаточно, чтобы быстро и эффективно отразить атаку БПЛА и иных беспилотных средств», — указал он.

Пискарев выразил мнение, что возможность получения ЧОП боевого стрелкового оружия на период проведения спецоперации существенно повысит антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан.

Ранее российские войска получили новые системы для защиты от беспилотников.