Суд приговорил экс-ректора РГППУ Дубицкого к 1,5 годам колонии за растрату

На Урале суд отправил в колонию на 1,5 года экс-ректора РГППУ Дубицкого

В Свердловской области суд приговорил к полутора годам колонии общего режима бывшего ректора РГППУ Валерия Дубицкого. Об этом сообщает пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

«Суд признал Валерия Дубицкого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы колонии общего режима. После оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда», — сказано в сообщении.

Кроме того, с фигуранта было взыскано 700 тысяч рублей.

О возбуждении дела против Дубицкого сообщало издание Ura.ru осенью 2024 года. Источник издания, близкий к администрации вуза, тогда рассказал, что в отношении Валерия Дубицкого возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате 1,035 млн рублей (ч. 4. ст. 160 УК РФ), и он якобы уже дал признательные показания.

Сам Дубицкий опроверг эти заявления и рассказал, что о предполагаемом уголовном деле ему никто ничего не сообщал, но если так — вину он не признает и готов защищаться. Бывший ректор предположил, что речь в деле может идти об аренде квартиры.

