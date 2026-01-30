Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Суд приговорил экс-ректора РГППУ Дубицкого к 1,5 годам колонии за растрату

На Урале суд отправил в колонию на 1,5 года экс-ректора РГППУ Дубицкого
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Свердловской области суд приговорил к полутора годам колонии общего режима бывшего ректора РГППУ Валерия Дубицкого. Об этом сообщает пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

«Суд признал Валерия Дубицкого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы колонии общего режима. После оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда», — сказано в сообщении.

Кроме того, с фигуранта было взыскано 700 тысяч рублей.

О возбуждении дела против Дубицкого сообщало издание Ura.ru осенью 2024 года. Источник издания, близкий к администрации вуза, тогда рассказал, что в отношении Валерия Дубицкого возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате 1,035 млн рублей (ч. 4. ст. 160 УК РФ), и он якобы уже дал признательные показания.

Сам Дубицкий опроверг эти заявления и рассказал, что о предполагаемом уголовном деле ему никто ничего не сообщал, но если так — вину он не признает и готов защищаться. Бывший ректор предположил, что речь в деле может идти об аренде квартиры.

Ранее у бывшего ректора ПсковГУ нашли украшения с 636 бриллиантами.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!