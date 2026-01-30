Размер шрифта
Общество

Юноша изнасиловал и изрезал женщину в Кузбассе и попался спустя 20 лет

В Кузбассе осудили мужчину, который 20 лет назад изнасиловал и изрезал женщину
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Кузбассе вынесли приговор мужчине, который 20 лет назад совершил жестокое преступление. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в марте 2006 года в Беловском муниципальном округе — на тот момент 23-летний фигурант, который находился в состоянии алкогольного и токсического опьянения, напал на 54-летнюю женщину. Злоумышленник изнасиловал ее, а затем, чтобы скрыть содеянное, ножом порезал жертве живот, шею и грудную клетку — женщина не выжила. Преступник скрылся с места.

В рамках работы с преступлениями прошлых лет следователи провели дополнительные допросы и экспертизы. Генетическая экспертиза позволила установить ДНК-профиль преступника и найти его. В результате суд признал мужчину виновным по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Екатеринбурге отчим девять лет насиловал падчерицу.
 
