Политика

Трамп назвал убитого ICE медбрата агитатором и мятежником

Трамп: убитый сотрудником ICE медбрат Претти — агитатор и подстрекатель к мятежу
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social назвал медбрата Алекса Претти, убитого двумя полицейскими на протестах в Миннеаполисе, «агитатором и подстрекателем к мятежу».

«Акции агитатора и, возможно, подстрекателя к мятежу Алекса Претти резко упали в цене после того, как в сеть попало видео, на котором он кричит и плюет в лицо очень спокойному и сдержанному офицеру Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE)», — написал он.

Трамп ссылается на видеозапись, где видно, как медбрат сопротивлялся при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Президент подчеркнул, что на кадрах видно, как агрессивный протестующий якобы пнул «новый и очень дорогой» служебный автомобиль, в результате чего у него отвалилась задняя фара.

При этом офицер сохранял спокойствие и хладнокровие, что в таких обстоятельствах непросто, добавил глава Белого дома.

25 января сотрудник ICE застрелил медбрата Претти во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, во время инцидента мужчина пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю.

При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун. Подробности — в «Газеты.Ru» «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что его администрация расследует убийство медбрата в Миннеаполисе.
 
