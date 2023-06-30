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Трое детей пострадали от домогательств в буддийском монастыре в Монголии

Ученики монастыря в Улан-Баторе подверглись сексуальным домогательствам

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Unsplash

В Улан-Баторе расследуют дело о домогательствах в крупнейшем буддийском монастыре. Как сообщает news.nm, юных учеников домогались другие несовершеннолетние.

По данным источника, в результате инцидента, произошедшего в стенах монастыря Гандантэгченлин, выявлено трое пострадавших и четверо подозреваемых. Все они еще не достигли совершеннолетия. Точный возраст участников уголовного разбирательства с обеих сторон не разглашается.

Отмечается, что сначала информация о произошедших домогательствах появилась в местных социальных сетях. В ответ на нее полиция начала проверку поступивших данных. К настоящему моменту в рамках расследования уже проведена судебно-медицинская экспертиза.

Один из потерпевших находится сейчас под охраной полиции во временном убежище. Фигуранты были освобождены под залог.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее осужденный по делу о растлении ребенка российский депутат отказался от адвокатов.

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