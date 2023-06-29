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На Украине заочно приговорили врио главы Запорожской области к тюремному сроку

Суд на Украине заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы

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РИА Новости

Украинский суд заочно приговорил к тюремному сроку временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Врио главы региона признали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: «Участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории» и «Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины». Чиновника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Весной Генпрокуратура Украины сообщила, что 20 депутатов Госдумы России заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность» страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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