Украинский суд заочно приговорил к тюремному сроку временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Врио главы региона признали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: «Участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории» и «Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины». Чиновника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Весной Генпрокуратура Украины сообщила, что 20 депутатов Госдумы России заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность» страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.