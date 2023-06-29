В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году

Ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,4 года, что превышает период до пандемии. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Динамика, которая сохраняется в 2023 году, — ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период — 73,4 года, а младенческая смертность составила 4,1 промилле», — сказал он.

Мурашко отметил, что в прошлом году фиксировался исторический минимум по младенческой смертности — она составила 4,4 промилле. По его оценкам, в 2030 году соответствующий показатель опустится до 3,3 промилле.

22 июня сообщалось, что ученые из Харбинского медицинского университета доказали, что одиночество и социальная изоляция могут сократить продолжительность жизни.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что в России за первый квартал 2023 года показатель продолжительности жизни вырос до 73,31 года.

19 апреля ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Константин Крутовский рассказывал «Газете.Ru», что если ученые научатся корректировать мутации, из-за которых происходит старение организма, то человек сможет прожить до 120 лет.

Ранее ученые назвали пищевую добавку, которая может продлить жизнь и улучшить здоровье.