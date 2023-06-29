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«Бассейн, йога и груша для битья»: россияне назвали способы разгрузки после работы

Большинству россиян необходима эмоциональная разгрузка после рабочего дня

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Depositphotos

У каждого четвертого сотрудника, испытывающего переживания на работе, формируется болезненное отношение к критике, а у каждого пятого — прокрастинация. Такие данные показал опрос специалистов компании «Группа Ренессанс страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру», результаты исследования есть в распоряжении Life. В нем приняли участие более 1,8 тыс. жителей городов-миллионников по всей России в возрасте 25–55 лет.

Так, согласно исследованию, большинство россиян (53%) нуждаются в эмоциональной разгрузке после работы, еще 40% считают, что они постоянно напряжены из-за чрезмерно серьезного отношения к своим обязанностям. 21% респондентов при этом указали, что переживания на работе отражаются на их личной эффективности, 7% отметили, что они нарушают коммуникации с коллегами и начальством.

При этом подавляющее большинство респондентов (78%) сообщили, что снизить уровень стресса им помогла бы физическая активность. Например, 38% мечтают о бассейне в здании компании, 21% — о беговой дорожке, 13% — о груше для битья, 6% — о комнате для занятий пауэрлифтингом. Также 73% опрошенных могли бы снизить переживания с помощью более спокойных способов эмоциональной разгрузки. Например, прослушивания музыки, йоги или медитации, спортивных игр. А еще 13% мечтают о комнате ярости, где можно что-то разбить и сломать.

Исследование сервиса SuperJob до этого показало, что порядка 33% россиян испытывают сильный или очень сильный стресс на работе.

Ранее нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова рассказала, как перестать заедать стресс.

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