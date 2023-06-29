Российским банкам запретили забирать жилье у ипотечных банкротов

Верховный суд принял постановление, запрещающее изымать ипотечное жилье у должника, допустившего небольшую просрочку по ипотечному кредиту. Об этом сообщает «Российская газета».

«Нельзя забирать у должников заложенную недвижимость при незначительной просрочке», — говорится в материале.

Согласно документу, на предмет залога также запрещается обращать взыскание в случае, если размер требований должника несоразмерен стоимости залога.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, нарушение считается мелким, если сумма просрочки составляет менее 5% стоимости залога, а период просроченного платежа не превышает три месяца.

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