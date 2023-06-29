Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российским банкам запретили забирать жилье у ипотечных банкротов

Верховный суд запретил изымать ипотечное жилье у должника, просрочившего платеж по ипотеке

close
100%
Depositphotos

Верховный суд принял постановление, запрещающее изымать ипотечное жилье у должника, допустившего небольшую просрочку по ипотечному кредиту. Об этом сообщает «Российская газета».

«Нельзя забирать у должников заложенную недвижимость при незначительной просрочке», — говорится в материале.

Согласно документу, на предмет залога также запрещается обращать взыскание в случае, если размер требований должника несоразмерен стоимости залога.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, нарушение считается мелким, если сумма просрочки составляет менее 5% стоимости залога, а период просроченного платежа не превышает три месяца.

Ранее специалисты по рынку недвижимости рассказали о «подводных камнях», с которыми сейчас могут столкнуться желающие приобрести жилье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях