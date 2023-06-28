В Раде прокомментировали предложение переименовать Запорожье

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский заявил, что предложение Нацкомиссии по стандартам государственного языка о переименовании города Запорожье является «маразмом». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Бужанский подчеркнул, что Запорожье является «колыбелью казачества» и «сердцем Украины», а название города само по себе стало «легендарным словом».

«Смотрите, все, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьет по нам, по украинцам. Скажите, это не маразм? По-моему, это маразм», — поделился депутат Рады.

Он добавил, что теперь власти вместо подготовки к зиме и защите граждан будут думать, на основании чего переименовать город.

Ранее Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка предложила переименовать Запорожье из-за несоответствия нормам украинского языка. Как считают специалисты, в названии города содержатся отсылки к «российской имперской политике».