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IT-эксперт предупредил об опасности сбора биометрических данных

IT-эксперт Алексахин: сбор биометрии может привести к краже личных данных

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Доцент факультета информационных технологий Университета Синергия Александр Алексахин заявил, что сбор биометрических данных может привести к краже личных данных, нарушению конфиденциальности, а также потере доступа к защищенным сервисам. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, если хакеры получат доступ к системе биометрических данных, которая может включать отпечатки пальцев, данные распознавания лиц или сканирование радужной оболочки глаза, то это может привести к краже персональной информации, финансовому мошенничеству и иным киберпреступлениям.

Эксперт отметил, что человек может потерять возможность получения защищенной информации из-за некорректного сбора биометрических данных.

Он добавил, что биометрические данные, собранные различными учреждениями или частными компаниями, могут использоваться для наблюдения, отслеживания, а также контроля, нарушая вашу конфиденциальность.

Ранее в Госдуму внесли проект об ответственности при использовании персональных данных.

Согласно документу, за нарушения при использовании биометрических данных будет грозить штраф от шести до десяти тыс. рублей физлицам, для должностных лиц — от 100 до 300 тыс. рублей, для юрлиц — до 700 тыс. рублей.

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