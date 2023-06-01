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Мужчине грозит уголовное дело за покупку телефонов в Китае и продажу их в РФ

Shot: россиянину, продававшему китайские смартфоны на маркетплейсах, грозит уголовное дело

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Depositphotos

Россиянин купил в Китае более тысячи смартфонов для личных целей, а затем продал их в России через маркетплейсы. Теперь мужчине грозит уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, 35-летний мужчина за два года ввез в Россию 1203 смартфона из Китая. Он утверждал, что собирается использовать аппараты в личных целях.

Сотрудники Центральной почтовой таможни посчитали такое количество телефонов подозрительным. Выяснилось, что мужчина продавал смартфоны через маркетплейсы. Ему удалось заработать более 12,5 млн рублей.

В отношении мужчины могут возбудить уголовно дело, так как он не оплатил таможенные сборы.

Ранее сообщалось, что РФ планирует повысить ввозные пошлины по ряду позиций для защиты локального производства. В марте 2022 года были обнулены ввозные таможенные пошлины на 1,3 тыс. позиций в фармацевтической, металлургической, микроэлектронной и других отраслях промышленности, позднее меру продлили до конца марта 2023 года в отношении 370 товарных позиций.

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