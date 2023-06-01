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Названы советы, которые помогут улучшить состояние кожи рук

Косметолог Баллирано: для ухода за кожей рук стоит использовать скраб, увлажняющий крем и уходовые процедуры

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Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Кожа на руках, в отличие от остального тела, является более тонкой, в ней меньше потовых и сальных желез, поэтому она требует особого ухода, рассказала Life косметолог, главный врач Центра эстетики и косметологии «Баллирано» Татьяна Баллирано.

Косметолог рекомендует один раз в неделю пользоваться скрабом, чтобы очищать кожу рук от отмерших частиц. Например, можно использовать сахар с маслом или кофейную гущу. Также для увлажнения и питания можно надевать на ночь специальные перчатки и использовать крем для рук, добавила она.

Перед тем, как выйти на улицу, особенно в солнечную погоду, стоит также наносить крем с SPF, чтобы избежать «старческих пятен». Если они уже есть, осенью и зимой их можно убрать с помощью отбеливающего крема с витамином С, салициловой кислотой или ретинолом. Помимо всего вышеперечисленного, стоит также иногда обращаться к косметологам для проведения профессиональных процедур, уверена эксперт.

«Такие как мезотерапию, биоревитализацию, плазмолифтинг. Есть также такие лифтинговые процедуры, как радиочастотный лифтинг, игольчатый. Если появились пятна, то здесь уже более серьезные процедуры в осенне-зимний период — это лазеры, лазерная шлифовка, фотоомоложение, использование неодимового лазера, использование также пилингов для рук», — рассказала Баллирано.

Врач-терапевт Людмила Лапа сообщала, что некоторые изменения во внешнем виде ногтей и кожи рук могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. По ее словам, у здорового человека ладони должны быть теплыми, а ногти розовыми, и любое отклонение от этой нормы говорит о развитии различных заболеваний.

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