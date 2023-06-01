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СК РФ заочно предъявил жителю Украины обвинение в организации убийства Татарского

Журналист Роман Попков объявлен в розыск по делу о гибели военкора Владлена Татарского

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Роман Попков/VK

Следственный комитет РФ сообщил РИА Новости, что проживающему на Украине журналисту Роману Попкову заочно предъявлено обвинение в подготовке покушения на военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) 2 апреля в Санкт-Петербурге.

«В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 205.1 УК РФ», — заявили в пресс-службе СК РФ.

По данному обвинению Попкову грозит пожизненное лишение свободы. Сам журналист неоднократно отрицал причастность к вербовке, однако подтверждал, что знаком с Треповой.

Следствие считает, что обвиняемый дал Дарье Треповой указания по подготовке теракта в социальных сетях.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что Дарью Трепову привезли в суд на рассмотрение продления меры пресечения.

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