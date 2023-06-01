Власти Белгородской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-каналещил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов.

По предварительным данным, в Новой Таволжанке пострадал один мужчина от осколочного ранения. Также от попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Кроме того, взрывной волной посечены несколько частных домовладений.

Ранее Гладков опроверг информацию об обстреле автобуса в Белгородской области. До этого губернатор сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новопетровка в Валуйском городском округе. По предварительным данным, пострадали двое преподавателей сельской школы.

Он также сообщал о непрекращающемся обстреле Шебекино со стороны Украины.