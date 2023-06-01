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Участники СВО обратились к подрастающему поколению

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В День защиты детей «Волонтеры Победы» передали напутствия и поздравления детям от бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба движения.

Защитники Отечества направили свои видеообращения юношам и девушкам. В видеороликах они выразили свою благодарность за поддержку, рассказали о важности посылок, писем и рисунков, которые они получают.

Также бойцы поздравили детей с праздником и отметили, что они заботятся о будущем ребят и борются за мир, в котором жить подрастающему поколению.

«Ваши письма, слова, рисунки — это чуть ли не единственное проявление света в тумане военной тьмы... Когда за спиной дети — впереди может ждать только Победа», – говорят защитники.

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