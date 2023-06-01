Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-глава дорог Липецкой области потратил 26 млн рублей бюджета и был оштрафован на 80 тысяч

Бывшего главного дорожника Липецкой области оштрафовали на 80 тыс. рублей за ущерб в 26 млн

close
100%
Судебная система Липецкой области/VK

Экс-начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Валентин Малахов выслушал свой приговор за превышение должностных полномочий и трату 26 млн бюджетных рублей. Об этом сообщила накануне объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В Липецке суд оштрафовал бывшего главу регионального управления дорог и транспорта Валентина Малахова. Его вина в превышении должностных полномочий при заключении госконтракта была доказана. По вменяемой экс-чиновнику статье в качестве наказания ему грозил реальный срок — до 4 лет лишения свободы, но в результате судебных разбирательств Малахова лишь оштрафовали на 80 тыс. руб.

Уточняется, что первоначальный ущерб от действий дорожника составил 33,5 млн руб. Его обвиняли в том, что с июня 2019 по март 2020 года он способствовал заключению госконтракта на ремонт дорог с ООО «Руслан-1» по завышенной стоимости. На суде сумму ущерба, причиненного областному бюджету, снизили до 26 млн руб., а преступное деяние было переквалифицировано на ч.1 ст. 285 УК РФ с ч.3 этой же статьи, так как наступление тяжких последствий из-за действий подсудимого гособвинению доказать не удалось.

В настоящее время Малахов может обжаловать приговор в апелляционном порядке.

Ранее СК России выявил в Минздраве хищение денег от продажи 75 автомобилей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях