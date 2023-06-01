Экс-глава дорог Липецкой области потратил 26 млн рублей бюджета и был оштрафован на 80 тысяч

Экс-начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Валентин Малахов выслушал свой приговор за превышение должностных полномочий и трату 26 млн бюджетных рублей. Об этом сообщила накануне объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В Липецке суд оштрафовал бывшего главу регионального управления дорог и транспорта Валентина Малахова. Его вина в превышении должностных полномочий при заключении госконтракта была доказана. По вменяемой экс-чиновнику статье в качестве наказания ему грозил реальный срок — до 4 лет лишения свободы, но в результате судебных разбирательств Малахова лишь оштрафовали на 80 тыс. руб.

Уточняется, что первоначальный ущерб от действий дорожника составил 33,5 млн руб. Его обвиняли в том, что с июня 2019 по март 2020 года он способствовал заключению госконтракта на ремонт дорог с ООО «Руслан-1» по завышенной стоимости. На суде сумму ущерба, причиненного областному бюджету, снизили до 26 млн руб., а преступное деяние было переквалифицировано на ч.1 ст. 285 УК РФ с ч.3 этой же статьи, так как наступление тяжких последствий из-за действий подсудимого гособвинению доказать не удалось.

В настоящее время Малахов может обжаловать приговор в апелляционном порядке.

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