В Киеве и других регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена 1 июня в Киеве и Киевской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения граждан.

Ранее оповещения заработали в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области.

Ночью тревога объявлялась на востоке и в центральных частях Украины. В Киеве и Харьковской области прозвучали взрывы. Работала ПВО.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.