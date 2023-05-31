Число пострадавших при опрокидывании трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек

В Ростове-на-Дону число пострадавших при обрушении трибуны выросло до 26 человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что одна женщина погибла.

30 мая на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна.

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти женщины и массовых травм детей в результате обрушения трибуны на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону.

По предварительным данным, трибуна упала из-за шквалистого ветра. Один из пострадавших в результате ЧП рассказал, что упавшая трибуна не была закреплена.