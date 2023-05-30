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Подросток приехал в гости к бабушке в Орск и сломал позвоночник, купаясь в реке

Школьник из Москвы сломал позвоночник, когда неудачно нырнул в реку Урал

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Depositphotos

В Орске подросток, приехавший в гости к бабушке, сломал позвоночник во время ныряния в реке Урал. Об этом рассказывает kp.ru со ссылкой на Минздрав Оренбургской области и региональное УМВД.

Инцидент случился на пляже реки Урал. 13-летний мальчик сильно ударился о дно водоема после того, как неудачно нырнул. В итоге ребенку потребовалась помощь медиков, которые диагностировали у него переломом шейного отдела позвоночника. Пациента доставили в больницу Оренбурга. В настоящее время подросток находится в состоянии средней тяжести.

Проверку по факту произошедшего начали в областном УМВД, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Уже известно, что пострадавший приехал в Оренбуржье из Москвы, чтобы погостить у бабушки.

Накануне сообщалось, что в Оренбурге школьник попал в больницу, пытаясь разжечь огонь в мангале.

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