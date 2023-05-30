Одиннадцать сел в Крыму частично остались без света

В Симферопольском районе одиннадцать сел были частично обесточены. Это произошло из-за аварий на линиях электропередачи, пишет Telegram-канал предприятия «Крымэнерго».

Сети повредились из-за непогоды. 29 мая на полуостров обрушились ливни с грозами и градом. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

«По состоянию на 21:00 частично обесточены потребители в населенных пунктах Симферопольского района: с. Петропавловка, с. Лозовом, с. Украинка, с. Константиновка, с. Залесье, с. Трудовом, с. Мазанка, с. Живописном, с. Урожайном, с. Фонтаны, с. Чистеньком», — уточнили в «Крымэнерго».

На месте аварии работают специалисты. На восстановление электроснабжения может уйти до суток.

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