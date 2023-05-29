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В России предложили создать институт репатриации

МВД России предложило создать в стране институт репатриации в рамках программы переселения

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Газета.Ru

Министерство внутренних дел России предложило создать институт репатриации в стране в рамках государственной программы переселения соотечественников в Россию. Соответствующий законопроект размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, министерство внесло предложение отнести решивших вернуться в Россию людей к репатриантам. К ним могут быть отнесены лица, постоянно проживавшие за границей по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Кроме того, как указано в законопроекте, он также касается бывших граждан РФ и людей, родившихся или постоянно проживавших в РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве бывшего СССР. Также к репатриантам предложили отнести людей, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или проживавших на территории РСФСР, территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Также отмечается, что репатриантов, «как лиц, имеющих культурную связь» с Россией, освободят от обязанности подтверждать владение русским языком перед подачей заявления.

Ранее сообщалось, что Центры экстренной репатриации в Израиле заработают вновь, если рост числа репатриантов увеличится.

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