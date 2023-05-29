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Юрист рассказала, как изменятся социальные выплаты в России с 1 июня

Юрист Красовская: 80-летним пенсионерам в России с 1 июня повысят фиксированную выплату — на 7567,33 рубля

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Depositphotos

С 1 июня малообеспеченных граждан, льготников, пенсионеров и семей с детьми затронут нововведения в части социальных выплат, рассказала Life ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Так, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, в следующем месяце повысят фиксированную выплату, которая увеличится на 100%. Теперь их пенсия повысится на 7567,33 рубля. Аналогичную прибавку получат также инвалиды, которым в мае установят первую группу инвалидности.

Прибавку смогут получить и граждане, которые будут переоформлять единое пособие на детей до 17 лет, если их доход уменьшился или изменился состав семьи.

«С июня изменится дата получения ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Они положены родителям детей до трех лет. Впервые перевод денег пройдет в единый день, 5 июня, и далее — 5-го числа каждого месяца. Раньше выплаты делали в разные даты, а теперь будут проводить в один день по всей стране независимо от того, в каком городе живет семья», — отметила Кузнецова.

Еще один момент, на который обратила внимание юрист, — в июне изменится график получения некоторых выплат. В частности, пенсионеры, которые получают выплаты с 10-го по 12-е число, получат пенсии раньше. Их перечислят в последний рабочий день — пятницу, 9 июня, поскольку понедельник, 12 июня, — это День России, нерабочий праздничный день.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры могут обратиться в Социальный фонд России и сделать перерасчет пенсии, чтобы ее повысить.

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