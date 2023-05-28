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Минск принял меры по перекрытию дорог на границе с Россией

Совбез Белоруссии: Минск принял меры по прикрытию дорог на границе с Россией

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск принял необходимые меры по прикрытию дорог на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

«Обратили внимание на восточную границу. <…> Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров — Российской Федерации, ряд шагов мы предприняли по прикрытию различных дорог неосновного пользования», — заявил Вольфович.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиянам не стоит переживать по поводу угрозы проникновения диверсантов на территорию России с территории стран Европы через белорусские границы. 

По его словам, границы страны сейчас надежно защищены. Однако он отметил, что диверсанты могут найти другие способы, чтобы зайти на территорию какой-либо страны.

Лукашенко также заверил, что ядерное оружие России на территории Белоруссии находится в безопасности. Он подчеркнул, что в России не просто так называют белорусов «аккуратным, пунктуальным и хозяйственным» народом.

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