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В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге релейных шкафов

Baza: задержаны двое жителей Ленобласти, подозреваемые в поджоге релейных шкафов

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Телеграм-канал «BAZA»

В Санкт-Петербурге задержали двух жителей Ленинградской области. Их подозревают в поджоге релейных шкафов, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, в ночь с 24 на 25 мая 2023 года неизвестные подожгли несколько релейных и батарейных шкафов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности злоумышленников. Через три дня после совершения преступления были задержаны 31-летний и 26-летний жители Ленинградской области. По их словам, за поджог им пообещали заплатить 20 тыс. руб.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартирах подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение чужого имущества».

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли релейный шкаф на станции «Дачное» в Санкт-Петербурге. По данным источника, сотрудник железной дороги обнаружил на сожженном релейном шкафу следы взлома вентиляционных отверстий и гари.

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