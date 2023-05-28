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Школы в приграничных районах Белгородской области закончат учебный год досрочно

Белгородский губернатор сообщил о досрочном завершении года в школах приграничных районов

Учебный год в школах, расположенных в приграничных районах Белгородской области, завершится досрочно, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Во всех приграничных муниципальных образованиях <...> завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что в Грайворонском округе и Шебекинском округе начнется дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами области.

Ранее губернатор сообщал, что последние звонки у школьников в 11 муниципалитетах Белгородской области пройдут дистанционно, все праздничные мероприятия в учреждениях в 15-километровой приграничной зоне запрещены.

С 11 апреля в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности из-за обстрелов с украинской стороны.

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