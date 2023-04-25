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СБУ арестовала акции жены Медведчука в Запорожском заводе ферросплавов на $27 млн

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Оксана Марченко/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Украинский суд арестовал корпоративные права жены оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко в АО «Запорожский завод ферросплавов». Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

«По материалам СБУ арестованы активы Марченко в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 млрд грн (более $27 млн)», — говорится в сообщении.

Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга политика владеет через четыре оффшорные компании, отметили в СБУ.

Там добавили, что арест активов Оксаны Марченко обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу государства.

Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического марганца на Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе.

11 апреля МВД Украины объявило Марченко в розыск.

В феврале 2023 года СБУ предъявила Оксане Марченко подозрение по уголовной статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

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