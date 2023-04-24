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На Украине задержали бывшего разведчика Червинского за попытку вербовки российского летчика

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из воинских частей Романа Червинского, который пытался угнать самолет российских ВКС, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

По ее информации, бывшему военнослужащему предъявили подозрение по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий военным должностным лицом).

«По материалам дела, фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести «спецоперацию» – завладеть самолетом Воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины», — рассказали в СБУ.

Между тем СБУ была против проведения этой «операции». В результате действий военнослужащего российские силы получили данные о размещении на аэродроме Канатово личного состава украинских ВВС и самолетов, что позволило «ВС РФ обстрелять аэродром».

Червинский был задержан в Тернопольской области. Ожидается, что суд изберет ему меру пресечения 25 апреля.

По информации СБУ, в результате удара по аэродрому был ликвидирован командир воинской части, 17 военных ранены, два истребителя уничтожены.

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