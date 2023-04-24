На Украине задержали бывшего разведчика Червинского за попытку вербовки российского летчика

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из воинских частей Романа Червинского, который пытался угнать самолет российских ВКС, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

По ее информации, бывшему военнослужащему предъявили подозрение по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий военным должностным лицом).

«По материалам дела, фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести «спецоперацию» – завладеть самолетом Воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины», — рассказали в СБУ.

Между тем СБУ была против проведения этой «операции». В результате действий военнослужащего российские силы получили данные о размещении на аэродроме Канатово личного состава украинских ВВС и самолетов, что позволило «ВС РФ обстрелять аэродром».

Червинский был задержан в Тернопольской области. Ожидается, что суд изберет ему меру пресечения 25 апреля.

По информации СБУ, в результате удара по аэродрому был ликвидирован командир воинской части, 17 военных ранены, два истребителя уничтожены.