Материалы для выдачи Софьи Сапеги в Россию переданы в Пресненский суд Москвы

Материалы белорусского суда по приговору россиянке Софье Сапеге переданы в Пресненский суд Москвы, сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко.

Он отметил, что документы поступили в Пресненский суд на прошлой неделе.

«Далее решение суда <…> будет направлено в компетентный орган Республики Беларусь для принятия окончательного решения относительно передачи осужденной», — заявил Чуйченко.

Генпрокуратура Белоруссии заявляла, что удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее России для отбывания наказания.

Вместе с тем в Кремле воздержались от комментариев по данной теме.

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