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Судан решил оставить закрытым воздушное пространство страны

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Управление гражданской авиации Судана решило продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве республики. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает пресс-служба международного аэропорта Хартума.

«Управление гражданской авиации направило летному составу извещение NOTAM, продлевающее закрытие воздушного пространства Судана для всех самолетов до 30 апреля. Вооруженные силы Судана предупреждают, что любое нарушение воздушного пространства будет иметь последствия», — сказано в сообщении.

22 апреля посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил, что российская сторона готова к эвакуации граждан России из республики.

По его словам, как только будет такая возможность, российская сторона проведет эвакуацию граждан РФ, если ситуация в суданской столице Хартуме «кардинально к лучшему до этого не изменится».

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

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