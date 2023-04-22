Мать помощника сенатора заявила, что ее вынудили отдать 2,6 млн рублей и скрыться

Пропавшая мать помощника сенатора Совфеда, 76-летняя Татьяна Адабаш найдена живой в Тверской области. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников, передает РИА Новости.

По ее словам, позвонившие злоумышленники представились сотрудниками ЦБ и ФСБ.

Они убедили женщину, что спецслужбы Украины пытаются украсть деньги с ее счета. Пенсионерку уговорили скрыться и отдать 2,6 млн рублей. Отмечается, что в Твери женщина провела три дня.

Днем 18 апреля с Еленой Силкиной, помощницей сенатора Совфеда Андрея Шевченко, связался неизвестный. Он рассказал, что ее мать похищена, и потребовал 2 млн рублей.

СК возбудил уголовные дела о незаконном лишении свободы и вымогательстве.