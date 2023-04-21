Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 апреля

Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидается в Москве, соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура в Москве будет +15…+17 градусов, а ночью опустится до +3.
В Московской области днем ожидается от +12 до +17 градусов, однако в ночное время суток похолодает до 0.
Кроме того, ожидается северный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба.
Несколько дней назад научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели температура в Москве может достичь +20°C.