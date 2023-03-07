Депутат Госдумы Романов поздравил сотрудниц Военно-медицинской академии с 8 марта

В преддверии Международного женского дня депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, чтобы передать цветы и подарки сотрудницам. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

По представлению руководства академии наиболее отличившимся медсестрам Михаил Романов вручил благодарности «За добросовестный труд, высочайший профессионализм и милосердие».

Обращаясь к сотрудницам ВМА, депутат отметил, что труд медсестер в военных госпиталях во время боевых действий необычайно труден и особенно почетен.

«Сегодня вы вместе с нашим бойцами — на передовой специальной военной операции. Вы видите ее самую страшную сторону — страдания наших ребят, их боль, их мучения. Но именно вы вселяете в раненых надежду, именно вы своей заботой и милосердием, участием и сочувствием помогаете им встать на ноги. Само слово «сестра» в названии вашей профессии придает ей особую теплоту», - сказал Михаил Романов, обращаясь к собравшимся.

Парламентарий отметил, что день 8 марта – весенний праздник, символизирующий начало новой жизни, любовь, красоту и нежность, — все, что связано с женским началом.

«Любовь всегда одерживает верх над смертью, как и добро — над злом. Вы — носительницы всего самого прекрасного на земле, а здесь, в госпитале — еще и целительницы, дарительницы жизни», — добавил зампред думского комитета, поблагодарив медсестер за самоотдачу, ответственность, профессионализм и пожелав им беречь себя, потому что они нужны бойцам, Родине и своим близким.