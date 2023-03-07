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«112»: в Москве депутат попал в реанимацию после отравления мухоморами

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов попал в реанимацию после употребления мухоморов, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 44-летнего Терехова в тяжелом состоянии забрали из многоэтажки на Кутузовском проспекте. Полиция выясняет, у кого депутат приобрел грибы.

Ранее 16-летний подросток получил тяжелое токсическое отравление после того, как попробовал сушеные мухоморы, которые нашел на улице его друг.

Инцидент произошел в Невском районе города, в медицинское учреждение был доставлен подросток в тяжелом состоянии с признаками отравления психотропным веществом, мальчик находится в реанимации.

Выяснилось, что причиной отравления могли стать сушеные мухоморы, школьнику предложил их попробовать приятель, молодой человек якобы нашел пакетик с ними на улице.

Известно, что пострадавший не состоит на учете в органах ПДН, воспитывается в благополучной семье, проживает вместе с родителями и двумя братьями в Кудрово.

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