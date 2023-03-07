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В Херсонской области сообщили, что «Россети» начнут работу в регионе с 1 апреля

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Пресс-служба «Россети Тюмень»

С 1 апреля компания «Россети» приступит к работе в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает администрация региона.

Как заявили херсонские власти, сегодня главной задачей является повышение надежности энергосистемы региона, «даже с учетом постоянных обстрелов 15-километровой зоны вдоль Днепра». Следующим шагом станет «модернизация сетевого комплекса», развитие в сфере собственной генерации, указала администрация.

«Уже ведутся работы по ремонту и запуску ветряных и солнечных электростанций. Как отметил председатель правительства области (Андрей Алексеенко), собственных ресурсов и возможностей региона для решения таких масштабных задач критически мало», — говорится в сообщении.

Поэтому, как сказано в заявлении, регион заинтересован в скорейшей интеграции в энергосистему РФ и начале полноценной работы в регионе российских компаний энергетики и ТЭК.

«Первой станет флагман российской энергетики компания «Россети». Работу в Херсонской области она начнет уже с 1 апреля», — указывается в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось, что во всем Херсоне отключилось электричество.

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