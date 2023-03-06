В США стриптиз-клуб переехал в палатку после того, как его здание было разрушено ураганом

Во Флориде, США, стриптиз-клуб Fantasy's at the Beach принял решение переехать в палатку после того, как здание, в котором он располагался, было разрушено ураганом «Иэн». Об этом сообщает WINK.

Собственники ночного клуба рассказали, что приняли решение об открытии заведения в палатке спустя пять месяцев после трагедии. Так предприниматели хотят поднять настроение местным жителям, пострадавшим в результате ЧП.

«Мы хотели поставить временную палатку, чтобы у нас было милое маленькое место, где люди могли бы остановиться и, возможно, получить улыбку, которой у них не было последние пять месяцев», — рассказал собственник клуба.

Стриптиз-клуб открылся на пляже Форт-Майерс 3 марта, пройдя проверку пожарной безопасности. Однако собственники заведения заявили, что это временное решение. К концу года компания планирует отстроить новое здание клуба.

Ранее стало известно, что во Флориде наблюдается аномальное увеличение случаев заражения плотоядными бактериями после прошедшего здесь урагана «Иэн».