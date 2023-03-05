На Сахалине удалось спасти 18 рыбаков с дрейфующей льдины

МЧС успешно завершило операцию по спасению 18 человек, которых унесло в Охотское море на дрейфующей льдине. Об этом сообщает Telegram-канал «Точка остсчета.

До этого местный Telegram-канал «ЧП Сахалин» сообщал, что спасателям уже удалось вернуть на сушу пять человек, еще 13 ожидали помощи. Инцидент произошел в районе сел Стародубское и Взморье Долинского района Сахалинской области.

В спасательной операции было задействовано 20 человек и 10 единиц техники, в том числе 10 сотрудников МЧС России по Сахалинской области и 5 единиц техники ведомства, а также владельцы снегоходов, которые работают по договору с районной администрацией.

Сообщается, трещина в ледовом поле образовалась на расстоянии 500—600 м от берега, передает RT.

Ранее сообщалось о том, что рыбаков унесло в море в районе села Стародубское 16 февраля.